POL-SI: Unbekannte bestahlen Fußballmannschaft und schlugen Scheiben von PKW ein #polsiwi

Siegen (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es zu einem Einbruch in die AWO-Werkstatt in der Straße Garnisonsring gekommen. Der oder die unbekannten Täter gelangten offenbar ohne Gewalteinwirkung in den Gebäudekomplex. Bereits am 10.10.2022 ist es zu einem Einbruch in die dortige Einrichtung gekommen. Hierzu berichtete die Polizei bereits: ...

