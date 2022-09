Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - 15-jähriger Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Rösrath (ots)

Am Montag (05.09.) kam es gegen 07:00 Uhr am Sülztalplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw.

Die Pkw-Fahrerin, eine 40-jährige Rösratherin, befuhr mit ihrem Pkw der Marke Ford die Hauptstraße aus Richtung Köln kommend. An einer roten Ampel am Sülztalplatz hielt sie an. Als die Ampel für sie auf grünes Licht wechselte, fuhr sie los und wollte ihre Fahrt in Richtung Sülztalstraße fortsetzen.

In diesem Moment trat in Höhe der Fußgängerampel ein 15-jähriger Rösrather von rechts auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw der 40-jährigen erfasst. Der Fußgänger stürzte verletzt zu Boden und musste durch einen Notarzt und den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. An dem Pkw entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei hat eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen. Da der Fußgänger nach ersten Erkenntnissen die Fahrbahn bei Rotlicht überquert hat, wird er sich wohl für die Verursachung des Verkehrsunfalls verantworten müssen. Genaueres müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell