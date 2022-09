POL-RBK: Bergisch Gladbach - Spielautomat bei Einbruch in Shishabar aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots) - Am vergangenen Freitagabend (02.09.) ist es in der Ferdinand-Strücker-Straße im Stadtteil Bensberg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Zwischen 18:45 und 20:05 Uhr drangen Unbekannte über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Sie durchwühlten die Räume und entwendeten einen Möbeltresor. Der Sohn der Hauseigentümer ...

mehr