Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall bei Linda

Rückersdorf (ots)

Am Freitag den 15.10.2021 gegen 13:15 Uhr befuhr die Fahrerin (28) eines Skodas die Landstraße L1082 aus Pohlen in Richtung Rückersdorf. An der Einmündung zur L1082 in der Ortslage Linda übersah die Skoda Fahrerin den Fahrer (20) eines Skoda Octavias, welcher Vorfahrtsberechtigt war. Es kam zum Unfall, bei welchem die Fahrerin (28) schwerst und der Fahrer des Skoda Octavia (20) leicht verletzt wurde. Die Kreuzung Rückersdorf-Linda wurde voll gesperrt und der Verkehr in Rückersdorf für mehrere Stunden umgeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell