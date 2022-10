Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter brachen Geldautomaten auf - #polsiwi

Freudenberg-Büschergrund (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (26.10.2022) hat die Polizei Kenntnis über einen beschädigten Geldautomaten in der Filiale eines Geldinstitutes in der Olper Straße erhalten.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Polizei fest, dass unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten der Filiale eingedrungen sind. In der Filiale brachen die Täter einen Geldautomaten auf. Spuren weisen darauf hin, dass die Täter hierbei massive Gewalteinwirkung aufwandten. Eine Sprengung des Automaten kann die Polizei aber definitiv ausschließen. Ob beziehungsweise in welcher Höhe die Täter Bargeld erbeuten konnten, steht derzeit noch nicht gesichert fest. An dem Gebäude entstanden nach bisherigen Erkenntnissen bis auf die Einbruchspuren keine weiteren Beschädigungen.

Die Täter waren zwischen Dienstagnachmittag/-abend und heute Morgen (07:50 Uhr) aktiv. Es liegen erste Hinweise vor, wonach ein Tatzeitraum in der Nacht zwischen 03:00 und 04:00 Uhr wahrscheinlich ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Kriminalkommissariat 5 bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell