Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei vorläufige Festnahmen nach räuberischen Diebstählen #polsiwi

Siegen-Weidenau / Siegen-Geisweid (ots)

In Siegen ist es gestern Abend kurz hintereinander zu zwei räuberischen Diebstahlsdelikten gekommen. In beiden Fällen konnten die Täter vorläufig festgenommen werden.

In Siegen-Weidenau ist einem Ladendetektiv in einem dortigen Lebensmittelmarkt gegen 17:00 Uhr ein Ladendieb aufgefallen. Der 27-jährige Täter versuchte Waren, die er zuvor in seinen Rucksack gepackt hatte, zu entwenden. Als ihn der Ladendetektiv ansprach und mit zum Büro nehmen wollte, versuchte der 27-Jährige zu flüchten. Der Detektiv packte den Mann daraufhin fest, dieser wehrte sich.

Die hinzugerufene Polizei nahm den Täter vorläufig fest. Da der 27-Jährige deutlich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten noch Kleidung, die aus einem weiteren Diebstahl stammen dürfte. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Ordnungshüter. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls sowie des Verdachts eines weiteren Ladendiebstahls.

In Siegen-Geisweid fiel in einem dortigen Lebensmittelmarkt ein 37-Jähriger beim Ladendiebstahl auf. Auch hier sollte der Täter nach Tatentdeckung durch eine Mitarbeiterin des Marktes zu einem Büro geführt werden. Der 37-Jährige schlug hierbei nach der Mitarbeiterin, ohne sie zu treffen, und flüchtete anschließend aus dem Geschäft. Die hinzugerufene Polizei konnte wenig später den Täter im Rahmen der Fahndung im Umfeld antreffen und nahm den 37-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist der Täter entlassen worden. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

