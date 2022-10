POL-SI: Zum Tag des Einbruchschutzes: Polizei bietet Beratung für alle Bürgerinnen und Bürger an - #polsiwi

Bad Berleburg (ots) - Diebe haben am vergangenen Wochenende ein Corona-Testzentrum in der Ederstraße aufgesucht. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (21.10.2022, 16:00 Uhr) und Sonntagmittag (23.10.2022, 12:00 Uhr) gelangten der oder die unbekannten Täter in den Container. Zu diesem Zeitpunkt war das Testzentrum nicht im Betrieb. Aus dem Container entwendeten sie mehrere elektronische Geräte. Möglicherweise nutzen ...

mehr