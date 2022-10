Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Werkstatt - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zu einem Einbruch in die AWO-Werkstatt in der Straße Garnisonsring gekommen. Der oder die unbekannten Täter gelangten offenbar ohne Gewalteinwirkung in den Gebäudekomplex.

Bereits am 10.10.2022 ist es zu einem Einbruch in die dortige Einrichtung gekommen. Hierzu berichtete die Polizei bereits:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5341725

Es ist nach derzeitigem Stand nicht auszuschließen, dass die unbekannten Täter bei dem ersten Einbruch Schlüssel erbeuteten, mit denen sie nun die Türen öffnen konnten. In dem Gebäudekomplex durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten, zum Teil wurden Behältnisse gewaltsam geöffnet. Die Täter erbeuteten dieses Mal eine geringe Menge an Bargeld.

Der Tatzeitraum bei dem jüngsten Einbruch liegt zwischen Freitagnachmittag (21.10.2022, 15:45 Uhr) und Montagmorgen (24.10.2022, 07:10 Uhr). Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 -0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell