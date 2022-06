Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vier Fahrzeuge stoßen am Rewe-Markt zusammen

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Zu einem Unfall unter Beteiligung von vier Autos ist es am Mittwochmorgen gegen 9.50 Uhr an der Ecke Bachstraße / Dankerser Straße im Bereich der Zufahrt zum Rewe-Markt gekommen. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte ins Mindener Klinikum gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 52 Jahre alter Rintelner mit einem Fiat-Transporter die Dankerser Straße in Richtung der Bachstraße befahren und wollte an der dortigen Einmündung nach links in Richtung der Viktoriastraße abbiegen. Dabei verlor der Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Kastenwagen und touchierte den vor sich haltenden VW eines 40-Jährigen aus Minden. Anschließend überquerte der Rintelner mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit die Bachstraße, touchierte abermals ein Auto - den Opel eines Mindeners (78) - und setzte seine Irrfahrt in Richtung des Rewe-Parkplatzes fort. Dort kollidierte der Transporter schließlich mit einem parkenden Opel-Transporter bevor die Unfallfahrt endete. Der Opel-Transporter kollidierte seinerseits durch die Wucht des Aufpralls mit der Hauswand des Einkaufsmarktes, die ebenfalls Schaden nahm.

Da der 40-jährige Mindener über leichtere Schmerzen klagte, wurde er ins Klinikum gebracht. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben körperlich offenbar unversehrt. Der Sachschaden dürfte sich nach Einschätzung der aufnehmenden Beamten auf eine mittlere fünfstellige Summe belaufen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell