Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss Kraftrad geführt

Ilmenau, Am Stollen (Ilm-Kreis) (ots)

Der 33- jährige Fahrer eines Kraftrads Husqvarna wurde am Freitag, den 21.10.2022 gegen 22:00 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch Beamte der PI Arnstadt- Ilmenau in der Straße "Am Stollen" kontrolliert. Ein durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,41 mg/l. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell