LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Eschenbergen (Landkreis Gotha) (ots) - Die Gothaer Polizei kontrollierte in der vergangenen Nacht einen VW in Eschenbergen. Der Fahrer stand dabei offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ein Test reagierte auf Amphetamin bzw. Methamphetamin. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz ein. (db) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei ...

mehr