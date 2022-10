LPI-GTH: LKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Eisenach (ots) - Heute Morgen ereignete sich gegen 12.25 Uhr ein Verkehrsunfall in der Mühlhäuser Straße. An der Einmündung "Am Schäfersborn" kollidierte der 48 Jahre alte Fahrer eines Opel mit seinem Fahrzeug mit einer 74 Jahre alten Fußgängerin, die die Straße überquerte. Die Dame verletzte sich und kam umgehend ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen ...

mehr