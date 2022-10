LPI-GTH: Unfall zwischen PKW und Fußgänger

Döllstädt/Dachwig (Landkreis Gotha) (ots) - Am gestrigen Tag beabsichtigten Polizeibeamte einen dunkelgrünen VW gegen 16.30 Uhr in Döllstädt an der Einmündung L1027/B176 zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete das Anhaltesignal und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dachwig. Dort fuhr er über die "Döllstädter Straße", "Am Kornbach" bis in das Wohngebiet "Am Lützer See", wo er gestoppt ...

