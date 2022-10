Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vor der Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

Döllstädt/Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag beabsichtigten Polizeibeamte einen dunkelgrünen VW gegen 16.30 Uhr in Döllstädt an der Einmündung L1027/B176 zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete das Anhaltesignal und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dachwig. Dort fuhr er über die "Döllstädter Straße", "Am Kornbach" bis in das Wohngebiet "Am Lützer See", wo er gestoppt wurde. Es folgte die Verkehrskontrolle und dabei zeigte sich, dass der 44 Jahre alte Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Es wurden ca. 0,3 Promille Atemalkohol festgestellt und ein Drogentest reagierte auf Cannabis und Amphetamin bzw. Methamphetamin. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten das betreffende Verfahren ein. Es werden nun Zeugen bzw. Personen gesucht, die aufgrund der Fahrweise des Herrn behindert oder gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0257938/2022) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell