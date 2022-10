LPI-GTH: Schlangenlinien gefahren

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 44-Jährige verlor am gestrigen Nachmittag in der Ruhlaer Straße offenbar die Kontrolle über ihren Suzuki und landete im Straßengraben. Es kam zum Einsatz von Polizei und Rettungsdienst und folgend ergab sich der Verdacht der Beeinflussung durch Alkohol. Dieser erhärtete sich aufgrund eines Atemalkoholtests mit einem Ergebnis von über 2 Promille. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus, der Führerschein wurde in Verwahrung ...

