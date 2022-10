Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am 18.10.2022 erhielt die Ilmenauer Polizei die Information, dass sich Unbekannte an dem Zigarettenautomat in der Bahnhofstraße zu schaffen machten. Die Täter öffneten das Gerät gewaltsam und entwendeten Zigaretten und Bargeld im Gesamtwert von ca. 1.600 Euro. Der Sachschaden wurde auf ca. 600 Euro geschätzt. Es werden Zeugen der Tat gesucht, Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0257489/2022) entgegen.(db)

