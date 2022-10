Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tankbetrug - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am heutigen Morgen, um 03.56 Uhr tankte eine Frau an der Tankstelle in der Bücheloher Straße und fuhr anschließend ohne zu bezahlen davon. Die Dame tankte ca. 50 Liter Diesel und ging anschließend zunächst in das Gebäude. Es kam jedoch nicht zur Zahlung und folgend flüchtete die Frau in ihrem silbernen PKW in Richtung Autobahn. Sie wurde als ca. 25 Jahre alt beschrieben und hatte blonde, schulterlange Haare. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder Fahrerin haben (Tel. 03677-601124/Bezugsnummer 0258152/2022). (db)

