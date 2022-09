Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am 12. September zwischen 0.00 Uhr und 18.40 Uhr kam es in Lingen in der Weseler Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde, bei einem mutmaßlichen Wendemanöver auf der Weseler Straße in Richtung Kringstraße eine Brücke, die über den "Bramscher Mühlenbach" führt, beschädigt. Hierbei wurden das dortige Geländer sowie die Brücke selbst stark beschädigt. Es konnten Plastikteile aufgefunden werden, (u.a.) ein Schmutzfänger, der zu einem LKW gehören könnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell