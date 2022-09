Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Meppen (ots)

Wie wir bereits berichteten, kam es am 10. September in Meppen in der Straße Esterfelder Stiege in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Das Haus ist seitdem unbewohnt, was unbekannte Täter nutzten, um dort gewaltsam einzudringen. Was dabei alles entwendet wurde, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Demnach ist die Schadenshöhe aktuell noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

