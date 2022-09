Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Nordhorn (ots)

Zwischen dem 11. und 12. September kam es in Nordhorn in der Petkuser Straße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wirtschaftsgebäude und entwendeten zwei Akkuschrauber, ein Ladegerät und eine Flex. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

