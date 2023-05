Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrt endet vor Hauswand

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:0478

Am späten Montagabend (15. Mai) gegen 23.30 Uhr endete die Autofahrt einer noch unbekannten Frau vor einer Hauswand am Borsigplatz in Dortmund.

Ersten Aussagen zufolge fuhr ein roter Kleinwagen über die Gleisanlage am Borsigplatz. Auf regennasser Fahrbahn verlor die Fahrerin dann die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einer Hauswand. Hinzugeeilte Zeugen trafen eine Frau zwischen 35 und 40 Jahren an. Die Frau war schlank, ca. 180 cm groß und hatte lockige dunkle Haare. Sie flüchtete sofort zu Fuß, denn ihr Auto war ein Totalschaden.

Das Auto aus Geldern musste vor Ort zwischen Hauswand und Fahrradständer geborgen werden. Eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern nach der Unfallfahrerin verlief ohne Erfolg. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 35 000 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell