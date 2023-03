LPI-J: Katalysatorendiebe weiter auf Beutezug

Jena (ots) - Wie am Mittwochnachmittag festgestellt wurde, waren Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Bauersfeldstraße zugange. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Wohnhaus und begaben sich im Anschluss in den Kellerbereich. Hier drangen diese widerrechtlich in einen Keller ein und nahmen mehrere Alkoholika an sich. Insgesamt entfernten sich die Langfinger mit zwölf Flaschen Wein und sechs Flaschen Sekt unerkannt. Hinweise zu den durstigen Dieben ...

mehr