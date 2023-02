Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt sowie Sachbeschädigung an Pkw

Waldsee (ots)

Am Samstag, den 11.02.2023, gegen 19:00 Uhr, gehen bei der Polizei Schifferstadt via Notruf mehrere Mitteilungen über einen Randalierer in Waldsee ein. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten vor Ort kann der sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befindliche 33-jährige Ludwigshafener Bürger angetroffen werden. Die anwesenden Augenzeugen berichten, dass der Randalierer mit seinem Pkw angefahren kam, ausstieg und an einem geparkten Fahrzeug beide Außenspiegel beschädigte. Der aufgrund vorhandener Anzeichen von Alkoholkonsum freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Im Anschluss wurde dem Mann auf hiesiger Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Sachbeschädigung an einem Pkw eingeleitet.

