Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Graffiti - Täterfestnahme

Waldsee (ots)

Am Samstag, den 11.02.2023, gegen 02:00 Uhr, konnten im Rahmen der Streifentätigkeit die beiden späteren Beschuldigten in unmittelbarer Nähe eines frisch bemalten Stromkastens in der Mörschstraße, in Waldsee, einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die 15- und 16-jährigen Jugendlichen führten beide schwarze Permanentmarker, welche von der Farbe und Größe mit den am Stromkasten angebrachten "Tags" übereinstimmten, sowie je ein Einhandmesser mit sich. Die Tatmittel sowie die verbotenen Messer wurden sichergestellt. Die beiden Jugendlichen erwartet je eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung sowie eine Strafanzeige und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Im Anschluss wurden beide an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell