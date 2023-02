Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230205 - 0153 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Rauschgiftkauf endet in Festnahme

Frankfurt (ots)

(lo) Polizeibeamte beobachteten am Freitag, den 03. Februar 2023, im Bahnhofsviertel ein mutmaßliches Drogengeschäft. Als eine Personenkontrolle erfolgen sollte, versuchte der mutmaßliche Käufer die Flucht zu ergreifen. Es kam zur Festnahme.

Gegen 17.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Taunusstraße einen 19-jährigen jungen Mann, der augenscheinlich versuchte, Drogen zu kaufen. In der Folge traten die Beamten an ihn heran, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Nachdem Erblicken der Streife nahm der Heranwachsende die Beine in die Hand. Seine anschließende Flucht endete abrupt, da er ohne Fremdeinwirkung zu Boden fiel.

Bei der Festnahme durch die herbeieilenden Polizeibeamte leistete er Widerstand und ballte beide Hände zu Fäusten. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die eingesetzten Beamten in der rechten Hand ca. 3 Gramm Crack sicher.

Zur Erklärung:

Eine Konsumeinheit Crack fängt bei 0,01 Gramm an. Dementsprechend ließen sich aus der beschlagnahmten Menge Crack bereits mehr als 300 einzelne Verkaufseinheiten erstellen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige entlassen.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmittel verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell