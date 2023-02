POL-F: 230205 - 0152 Frankfurt - Westend: Störenfried leistet Widerstand

Frankfurt (ots) - (lo) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnten zwei Männer beobachtet werden, wie sie auf einer umzäunten Baustelle in der Straße "Leuchte" mehrere Kupferdrahtrollen entwendeten. Die Polizei nahm einen Täter fest. Gegen 03.00 Uhr meldete ein Zeuge, dass auf einer Baustelle in der Straße "Leuchte" sich zwei Personen aufhalten würden und ...

