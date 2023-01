Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angreifer gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg - Die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land wurden am Abend des 27/01/2023 gegen 19:30 Uhr durch zwei Opfer einer Körperverletzung, in der Albert-Einstein-Straße, um Hilfe gebeten. Vorausgegangen war diesem Hilferuf der Angriff eines polizeibekannten Täters auf eines der Opfer. Der ersten Geschädigten war das zweite Opfer zu Hilfe gekommen, um den Täter von diesem abzuhalten. Hierbei schlug der Täter jedoch auch auf diesen ein & verletzte den Helfer ebenso durch Schläge. Die hinzueilenden Beamten konnten den geflüchteten Täter bei Umfeldermittlungen stellen. Hierbei attackierte dieser ebenso die Beamten. In weiterer Folge wurde der Polizeipflichtige überwältigt & zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Geschädigten mussten vor Ort bzw. im Klinikum Altenburg weiter medizinisch versorgt werden. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. [DA]

