LPI-G: Unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Greiz (ots) - Weida // Seelingstädt - Am 27.01.2023 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Weida bei einem 52-jährigen Mann Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Alkoholmessung ergab schließlich einen Wert von 1,07 Promille. Den Mann erwartet ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Am 28.01.2023 wurde in Seelingstädt bei einem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Messung in der Dienststelle ergab einen Wert von 1,06 Promille. Auch diesen Mann erwartet ein ...

