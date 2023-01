Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Verletzter nach Auffahrunfall am Silvesterabend

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Leicht verletzt wurde ein 40-jähriger Mitsubishi Fahrer bei einem Auffahrunfall an der Hammer Straße / An den Fördertürmen am Samstag, 31. Dezember. Gegen 20.23 Uhr stieß ein 53-jähriger Renaultfahrer mit dem vorausfahrenden Mitsubishi zusammen. Beide Autos waren zuvor auf der Hammer Straße in östliche Richtung unterwegs war. Durch den Aufprall geriet der 40-jährige Hammer mit seinem Mitsubishi auf die Gegenspur. Er fuhr über eine Verkehrsinsel und stieß dann mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohauses mit einem geparkten VW zusammen. Der 40-jährige Mitsubishi Fahrer kam auf der Fahrbahn an den Fördertürmen zum Stehen. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der 40-jährige Hammer wurde mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht und dort nach ambulanter Behandlung entlassen. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Hamm. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. (vd)

