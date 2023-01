Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 18-Jähriger attackiert Polizeibeamte

Hamm-Herringen (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes auf der Bachstraße wurden am frühen Neujahrsmorgen zwei Polizeibeamte von einem 18-Jährigen angegriffen und verletzt. Gegen 1.22 Uhr waren die Beamten wegen eines vorausgegangenen Körperverletzungsdeliktes zum Einsatzort gerufen worden. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde ein 33-jähriger Polizeibeamter von dem Aggressor unvermittelt attackiert und mit Schlägen traktiert. Der aus Hamm stammende Teenager, welcher die eingesetzten Polizeibeamten fortwährend beleidigte, nötigte und bespuckte, wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Während der Zuführung zum Streifenwagen leistete er erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Hierbei wurde eine 28-jährige Polizeibeamtin ebenfalls angegriffen. Der Beamte und die Beamtin begaben sich in ein Hammer Krankenhaus, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten. Sie waren nicht mehr dienstfähig. Tatbeteiligt war auch eine 16-Jährige aus Hamm, die von eingesetzten Beamten an dem Versuch gehindert werden musste, den Aggressor während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zu befreien. Eine unbestimmte Anzahl von Personen hatte sich zwischenzeitlich mit dem 18-Jährigen solidarisiert. Die Ermittlungen dauern an.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell