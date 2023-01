LPI-G: Zu tief ins Glas geschaut

Gera (ots) - Am 27.01.2023 kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Brand- und folgender Rauchentwicklung in einer Lagerhalle im Gewerbepark "Keplerstraße". Alle 21 Personen, welche sich zur Zeit des Brandausbruches in dem Objekt befanden, konnten evakuiert werden und blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

