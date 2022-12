Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw von Fahrbahn abgekommen und mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend (23.12.2022) gegen 18.30 Uhr auf der Flachterstraße ereignet hat. Eine 58-jährige Lenkerin eines Dacias befuhr die Flachterstraße in Richtung B295, kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen einen geparkten Pkw Skoda Superb. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf einen Audi aufgeschoben, welcher wiederum auf einen Skoda Karoq aufgeschoben wurde. An dem Dacia und dem Skoda Superb entstand hierbei ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro und an dem Skoda Karoq und Audi von mehreren 1000 Euro. Die Fahrerin des Dacias wurde mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

