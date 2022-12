Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Durch Gefahrenbremsung Zusammenstoß verhindert - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Bei einer Gefahrenbremsung eines Linienbusses ist am Donnerstagmorgen (22.12.2022) in der Rosenbergstraße eine 62 Jahre alte Frau verletzt worden. Der Bus der Linie 42 war gegen 09.10 Uhr in der Rosenbergstraße in Fahrtrichtung Seidenstraße unterwegs, als der Fahrer eines grünen Daimler vom Fahrbahnrand anfuhr und in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Aufgrund der engen Straßenverhältnisse bremsten sowohl der 46-jährige Busfahrer als auch der 60-jährige Autofahrer ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine 62-jährige Frau im Bus stürzte daraufhin und erlitt Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

