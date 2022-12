Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe stehlen Pakete aus Lieferwagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch (21.12.2022) mehrere Pakete aus einem Lieferwagen gestohlen, der an der Königstraße geparkt war. Der 22 Jahre alte Kurierfahrer verließ das Fahrzeug gegen 10.20 Uhr, wobei er offenbar von zwei Männern beobachtet wurde. Als er nur kurze Zeit später wieder zu dem Lieferwagen zurückkam, bemerkte er, dass diverse Pakete im Wert von mehreren Tausend Euro aus dem Laderaum gestohlen wurden. Bei einem der Täter handelt es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit kurzen, weißen Haaren. Er war mit einer schwarzen Hose sowie einer cremefarbenen Weste bekleidet und trug er eine Brille. Zu dem zweiten Mann liegt keine Personenbeschreibung vor. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.

