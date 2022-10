Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti auf Kinderspielplatz

Osburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag, dem 02.10.22, bis Mittwoch, dem 03.10.22, auf dem Kinderspielplatz in der Steilstraße in Osburg mehrere Spielgeräte, Mülleimer, Zäune und ein Plakat mit blauer Farbe besprüht. Die Tat dürfte sich zwischen den Nachmittagsstunden des 02.10.22 und dem Morgen des 03.10.22 zugetragen habe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter PIHermeskeil.Wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell