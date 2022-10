Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Morbach (ots)

Im Tatzeitraum 02.10.22, 20.00 Uhr - 03.10.22, 08.00 Uhr kam es in 54497 Morbach zu einer Sachbeschädigung an einem Verkehrszeichen (Zeichen 306-Vorfahrtsstraße). Das Schild wurde durch Unbekannte samt Halterung herausgerissen und auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Morbacher Bergstraße abgelegt. Der eigentliche Standort des Verkehrszeichens konnte noch nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei Morbach bittet im vorliegenden Fall um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

