Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Longuich - Täter ermittelt

Longuich (ots)

Am Freitag, dem 30.09.2022, gegen 07:55 Uhr, kam es in den Weinbergen gegenüber der Ortschaft Longuich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete einen weißen Pkw bei einem Wendemanöver auf einem Weinbergsweg oberhalb der B53 zwischen Schweich und Longen. Der Pkw, der nach Aussage des Zeugen von einer Frau geführt wurde, kam plötzlich vom Weg ab und fuhr einen steilen Weinberg hinab. Das Fahrzeug kam glücklicherweise auf dem unteren Weg vor einem noch steileren Bergstück zum Stehen. Es wurden mehrere Rebstöcke und Teile einer Drahtanlage beschädigt. Die Frau fuhr anschließend weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach ersten erfolglosen Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizeiinspektion Schweich im Zuge weiterer Ermittlungen die Halteranschrift der 74-jährigen Unfallverursacherin festzustellen. Sie konnte von einer Streife der Polizeiinspektion Trier an ihrer Wohnanschrift im Stadtgebiet Trier angetroffen werden. Der Pkw wurde in der Nähe festgestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000,- Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell