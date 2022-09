POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Gusenburg (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, den 16.09.2022, ab 22:30 Uhr bis Samstag, den 17.09.2022, 14 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Vogtstraße in Gusenburg. Der Geschädigte parkte seinen grauen BMW X3 vor seinem Grundstück. An diesem entstanden im besagten Zeitraum durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug Lackschäden im Bereich des rechten vorderen Kotflügel in Höhe von 400 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne entsprechende ...

