Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Radschrauben an PKW gelockert

Birkenfeld/ Nahe (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 26.09.2022 bis Freitag, den 30.09.2022 parkte die Geschädigte ihren PKW durchgehend auf einem neu errichteten Parkplatz in der Straße Am Zimmerbach in 55765 Birkenfeld. Am Samstag, den 01.10.2022 stellte sie eine klackerndes Geräusch an ihrem linken Vorderreifen fest. In der aufgesuchten Werkstatt wurde nun festgestellt, dass alle Radreifen locker waren und eine bereits fehlte. Hierdurch wurde die Felge beschädigt. Ein selbsttätiges lockern wurde seitens der Werkstatt ausgeschlossen. Ein solches Handeln kann zu einem erheblichen schädigenden Ereignis führen. Hinweise auf einen Verursacher liegen derzeit keine vor. Sollten sich Tatzeugen ergeben, so setzen diese sich bitte mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der 06782-9910 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell