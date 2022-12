Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Katalysatoren gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntagabend (18.12.2022) und Mittwochmittag (21.12.2022) die Katalysatoren von zwei Autos gestohlen, die in der Unteraicher Straße und der Rohrer Straße geparkt waren. Die Täter hoben in der Unteraicher Straße den geparkten VW Polo, zwischen Sonntag, 19.00 Uhr und Mittwoch, 09.00 Uhr, auf unbekannte Weise an und trennten den Katalysator heraus. Zu einem weiteren Fall kam es in dem Zeitraum zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwoch, 13.00 Uhr in der Rohrer Straße. Hierbei hatten es die Täter auf einen weiteren VW Polo abgesehen und stahlen ebenfalls den Katalysator. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei dem Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

