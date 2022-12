POL-S: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs und Betäubungsmittel mitgeführt - Fahndungserfolge bei Verkehrskontrollen

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (21.12.2022) die Scheiben von zwei Fahrzeugen eingeschlagen, die in einer Tiefgarage an der Ulmer Straße geparkt waren. Die Diebe gelangten zwischen 21.45 Uhr und 06.50 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in die Tiefgarage des Mehrfamilienhauses und zerschlugen anschließend die Fahrerscheiben eines VW Golf und eines Mini Clubman. Sie erbeuteten unter anderem ...

