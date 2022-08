LPI-SHL: Flächenbrand - Zeugen gesucht

Schleusingen (ots) - Ein 45-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagmittag die Goethestraße in Schleusingen. An der Einmündung auf die Ilmenauer Straße missachtete er die Vorfahrt eines 34-jährigen Radfahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Ein Schaden von fast 2.000 Euro entstand an dem Fahrrad und dem Auto. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

