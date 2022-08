Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Einwohnermeldeamt

Heldburg (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag an der Verwaltungsgemeinschaft auf dem Häfenmarkt in Heldburg zu schaffen. Zielgerichtet brachen sie in das Einwohnermeldeamt ein und durchsuchten anschließend das Büro nach Verwertbarem. Mit einer Geldkassette als Beute verschwanden die Einbrecher unerkannt. Ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0.

