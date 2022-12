Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall beim Fahrstreifenwechsel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall infolge eines Fahrstreifenwechsels in der Friedrichstraße sind am Mittwochnachmittag (21.12.2022) drei Personen leicht verletzt worden. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem BMW gegen 14.00 Uhr die Friedrichstraße vom Arnulf-Klett-Platz kommend in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Er fuhr zunächst auf dem Linksabbiegestreifen Richtung Kronenstraße, wechselte dann den Fahrstreifen nach rechts, um der Friedrichstraße weiter zu folgen. Hierbei kollidierte er mit dem VW einer 29-Jährigen, welche auf dem linken Geradeausstreifen fuhr. Anschließend lenkte der 24-Jährige ruckartig nach links und prallte gegen einen Signalmast, wodurch dieser aus dem Boden gerissen wurde. Sowohl der 24-jährige, als auch seine ebenfalls 24-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu, alarmierte Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der 35-jährige Beifahrer des VW zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Einschätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

