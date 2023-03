LPI-J: Ladendieb gestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Unbekannte verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einem Jugendzentrum in Eisenberg. Vermutlich über ein angekipptes Fenster gelangten der oder die Unbekannten in das Gebäudeinnere in der Ladestraße. Als ein Berechtigter am Mittwochmittag in das Objekt kam, stellte er das Fehlen einer Spielekonsole samt Controller fest. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

mehr