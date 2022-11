POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Versuchter Einbruch in Baucontainer Zwischen Dienstag, 15. November 2022, 16:30 Uhr und Mittwoch, 16. November 2022, 06:30 Uhr kam es im Dorfmüllerweg zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in einen dortigen Baucontainer einzudringen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 135,37 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. ...

