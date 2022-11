Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 16. November 2022, kam es zwischen 13:00 und 14:00 Uhr in einem Verbrauchergeschäft in der Florianstraße zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einer 59-jährigen Frau aus dem Saterland vermutlich während des Einkaufens die Geldbörse aus der Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-923770) entgegen.

Friesoythe - Versuchter Einbruchdiebstahl in Büro

Am Mittwoch, 16. November 2022, kam es zwischen 18:35 und 19:00 Uhr in der Beethovenstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte ein Schloss eines dortigen Bürogebäudes. Er ließ vermutlich von der weiteren Tatausführung ab, da Personen aufmerksam geworden sein könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Kindern

Am Mittwoch, 16. November 2022, kam es gegen 07:30 Uhr auf der Altenoyther Straße zu einem Verkehrsunfall. Zwei 11-jährige Kinder aus Friesoythe fuhren auf dem Geh- und Radweg mit ihren Fahrrädern zur Schule, als einer der beiden die Kontrolle über sein Rad verlor. Nachdem er zunächst mit dem Jungen kollidierte, fiel er gegen einen vorbeifahrenden Pkw einer 38-jährigen Friesoytherin. Die beiden Jungen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 16. November 2022, kam es zwischen 13:00 und 14:10 Uhr an der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich im Vorbeifahren den Außenspiegel eines Hyundai i10, der auf einem Parkstreifen abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-923770) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell