Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neue Polizeibeamtin für die Polizeistation Molbergen

Die Polizeistation Molbergen konnte eine neue Polizeibeamtin gewinnen. Mit Polizeikommissarin Ina Block wurde das Duo erneut vervollständigt. Nachdem Thomas von Bargen die Station in Richtung Garrel verlassen hat, folgt nun ein Wechsel. Ina Block wird von nun an, gemeinsam mit Marina Gunz, feste Ansprechpartnerin in polizeilichen Belangen sein.

Polizeikommissarin Ina Block absolvierte von 2018 bis 2021 ihr Studium in Oldenburg. Nach einem Jahr im Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Rotenburg, kehrte die gebürtige Altenoytherin zum 01.10.2022 zurück in die Heimat und sammelt nun neue Erfahrungen als Stationsbeamtin in Molbergen. Dort freue sie sich insbesondere auf den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, sowie die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde.

"Mit Ina Block haben wir eine junge Kollegin für die Stationsarbeit gewonnen. Ich freue mich, dass sie offen für die Herausforderung ist und diese annimmt. Ich bin mir sicher, dass sie hier viele wertvolle Erfahrungen für ihre dienstliche Zukunft sammeln wird", so Jörn Kreikebaum, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und wünschte ihr einen guten Start in Molbergen.

Bürgermeister Witali Bastian fügte hinzu: "Für die Gemeinde Molbergen ist es wichtig, dass die Polizeistation auch weiterhin mit zwei Personen besetzt ist und das gewährleistet die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Dadurch bekommen unsere Bürgerinnen und Bürger ein Gefühl von mehr Sicherheit und ich denke, es ist auf jeden Fall eine Unterstützung für Frau Gunz, denn bei knapp 10000 Einwohnern in der Gemeinde gibt es sehr viele Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Im Namen von Gemeinderat und Verwaltung heißen wir Frau Block herzlich willkommen."

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell