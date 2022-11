Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Damme - Versuchter Einbruch in Baucontainer

Zwischen Dienstag, 15. November 2022, 16:30 Uhr und Mittwoch, 16. November 2022, 06:30 Uhr kam es im Dorfmüllerweg zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in einen dortigen Baucontainer einzudringen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 135,37 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung durch Feuer

Am Dienstag, 15. November 2022, kam es gegen 16:00 Uhr in der Großen Straße in einem öffentlich zugänglichen Bücherschrank zu einem Brand. Vermutlich legte ein bislang unbekannter Täter einen Feuerwerkskörper in den Schrank, der einen Brand auslöste. An den Büchern und dem Schrank entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Am Mittwoch, 16. November 2022, kam es gegen 05:30 Uhr an der Kreuzung der Allensteiner Straße und Elbinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer übersah im Kreuzungsbereich einen vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Pkw-Fahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Durch diesen wurde der Radfahrer leicht verletzt. Anschließend entfernte der Pkw-Fahrer sich, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Es liegen aktuell keine Hinweise auf den Verursacher vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 16. November 2022, kam es gegen 07:56 Uhr an der Kreuzung der Münsterstraße und Welper Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Welper Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 28-jährigen Pedelec-Fahrer aus Diepholz. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 16. November 2022, kam es gegen 09:48 Uhr an der Einmündung der Straße Auf dem Engelken zum Visbeker Damm zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta wollte auf den Visbeker Damm auffahren und übersah dabei eine 31-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta, die den Radweg des Visbeker Damms befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 16. November 2022, kam es gegen 07:50 Uhr auf der Dammer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden beabsichtigte nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 61-jährigen Pedelec-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein, stürzte jedoch aufgrund regennasser Fahrbahn zu Boden und verletzte sich leicht.

Bakum - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 16. November 2022, um 07.15 Uhr befuhren ein 44- jähriger Lkw-Fahrer aus Goldenstedt mit seinem Betonmischer sowie ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta, in dieser Reihenfolge in Bakum die Vechtaer Straße in Richtung Hausstette. An der Kreuzung beim Autohof in Bakum kamen beiden Fahrzeugführer, aufgrund stockendem Verkehrs, zum Stehen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten. Ob der Betonmischer zurückrollte oder der Pkw-Fahrer auffuhr, steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

