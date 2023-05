POL-ESW: Verkehrsunfallflucht am Tierpark Germerode; weitere Details bekannt

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis Am Mittwochabend ist ein 52-jähriger Autofahrer aus Meißner mit einem Reh kollidiert, als er gegen 22.40 Uhr von Reichensachsen in Richtung Vierbach unterwegs war. Das Tier lief nach dem Aufprall in die angrenzende Feldgemarkung. Am Wagen des 52-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Ein Schaden in gleicher Höhe entstand auch bei einem weiteren Wildunfall, der sich in der Nacht von ...

mehr